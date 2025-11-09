Ironman 70.3-WM in Marbella: Schomburg verpasst Bronze knapp

SID 09.11.2025 • 13:07 Uhr Bei den Titelkämpfen über die Triathlon-Halbdistanz in Marbella bleibt dem Umsteiger der vierte Platz. Eine Deutsche hatte am Samstag mehr Glück.

Triathlet Jonas Schomburg hat bei der Ironman-70.3-WM in Marbella eine Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige, der in diesem Jahr von der Olympischen Distanz auf längere Strecken gewechselt war, belegte am Sonntag nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und einem Halbmarathon den vierten Platz. Der Hannoveraner wurde bei Hälfte der Laufstrecke von Langdistanz-Weltmeister Caspar Stornes (Norwegen) vom Bronzerang verdrängt.

Geens verteidigt Titel im Schlusssprint – Bogen wird Fünfter

Seinen Titel verteidigte der Belgier Jelle Geens, er setzte sich im Schlusssprint gegen Stornes' Landsmann, den früheren Ironman-Weltmeister und -Weltrekordler Kristian Blummenfelt, durch. Der Leipziger Rico Bogen, der als Erster vom Rad auf die Laufstrecke gewechselt war, wurde am Ende Fünfter.

Bei den Frauen hatte Tanja Neubert am Samstag überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Nach der Absage der ehemaligen Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp feierte die 25-Jährige den größten Erfolg ihrer Karriere.