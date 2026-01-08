Hoffmeister neuer Triathlon-Bundestrainer

SID 08.01.2026 • 10:23 Uhr Nach der Beförderung von Thomas Moeller zum Sportdirektor haben die Triathleten einen neuen Chef-Bundestrainer.

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat Torben Hoffmeister zum neuen Chef-Bundestrainer befördert. Wie der Verband mitteilte, tritt der 37-Jährige die Nachfolge des zum Jahreswechsel ins Amt des Sportdirektors gewechselten Thomas Moeller an. Hoffmeister war seit Anfang 2023 bereits als Wissenschaftskoordinator und Funktionstrainer Bildung bei der DTU tätig und somit unter anderem verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Triathlon-Trainer.