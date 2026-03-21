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Triathlon-Weltcup: Hellwig feiert Podest-Comeback in Haikou

Deutscher Triathlet auf Podium

In der Frühphase der Saison zeigt sich der 26-Jährige nach langer Verletzungspause bereits in guter Form.
Triathlet Tim Hellwig
Triathlet Tim Hellwig
© IMAGO/SID/Ingo Kutsche
SID
In der Frühphase der Saison zeigt sich der 26-Jährige nach langer Verletzungspause bereits in guter Form.

Staffel-Olympiasieger Tim Hellwig hat sich beim zweiten Weltcup der Saison einen Podestplatz gesichert.

Eine Woche nach seinem zweiten Rang beim Auftakt auf Lanzarote kam der 26-Jährige auch im chinesischen Haikou auf Position zwei, nur zwei Sekunden fehlten auf Sieger Oliver Conway aus Großbritannien. Nach der Goldmedaille mit der Mixed-Staffel in Paris hatte Hellwig anderthalb Jahre wegen einer Verletzung (Knie) pausieren müssen.

Gefühlter Sieg beim Comeback des Saarbrücker Triathleten

„Der zweite Platz fühlt sich wie ein Sieg an. Ich genieße es einfach, endlich wieder Wettkämpfe bestreiten zu können. Ich bin glücklich, wieder zurück zu sein“, sagte der am Bundesstützpunkt in Saarbrücken trainierende Triathlet.

Es sei allerdings „noch ein langer Weg. Wir haben erst März, aber ich bin froh, wo ich derzeit stehe.“ Im Rennen der Frauen landete Finja Schierl als einzige deutsche Starterin beim Sieg von Dijana Isakowa auf Platz 17.

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