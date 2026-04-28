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Ironman-Weltmeisterin im Krankenhaus

Ironman-Weltmeisterin im Krankenhaus

Der Weg zum Jahreshöhepunkt verläuft für die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp alles andere als optimal. Es gibt einen Rückschlag.
Laura Philipp muss derzeit eine Trainingspause einlegen
Laura Philipp muss derzeit eine Trainingspause einlegen
© AFP/GETTY IMAGES/SID/EZRA SHAW
SID
Der Weg zum Jahreshöhepunkt verläuft für die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp alles andere als optimal. Es gibt einen Rückschlag.

Die ehemalige Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp ist in ihrer Saisonvorbereitung massiv ausgebremst worden. Im Höhentrainingslager musste sich die derzeit beste deutsche Langstreckentriathletin in die Klinik einliefern lassen.

„Anstatt mein neues Jahr wie geplant mit viel Training in den wunderschönen Bergen zu beginnen, zwangen mich starke Bauch- und Rückenschmerzen dazu, die letzten Tage im Krankenhaus zu verbringen“, schrieb die 39-Jährige bei Instagram.

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Dazu zeigt sie ein Foto von sich im Krankenbett mit grimmiger Miene. Es gehe ihr allerdings „langsam besser, ich kann wieder essen und trinken und hoffe, bald wieder zu meiner alten Form zurückzufinden“, führte die Weltmeisterin von 2024 aus.

Philipp bis zum Jahreshöhepunkt in Form?

Sie hoffe, dass „mein neues Jahr von nun an mit etwas weniger Drama“ verläuft. Philipp plant unter anderem einen Start bei der prestigeträchtigen Challenge Roth am 5. Juli, Jahreshöhepunkt ist die WM auf Hawaii am 10. Oktober.

Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften auf Big Island in den Jahren 2023 und 2025 hatte die Heidelbergerin jeweils Bronze geholt, dazwischen gewann sie am Alternativ-Standort in Nizza den Titel.

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