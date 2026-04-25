Dämpfer für Triathlon-Weltmeisterin

SID 25.04.2026 • 12:16 Uhr Lisa Tertsch, ihres Zeichens Triathlon-Weltmeisterin, kann beim Auftakt der WM-Serie nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat beim Auftakt der WM-Serie im usbekischen Samarkand einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Rennen über die Kurzdistanz, ihrem ersten internationalen Kräftemessen der Saison, landete die 27 Jahre alte Titelverteidigerin mit einem Rückstand von 10:04 Minuten auf die Tagessiegerin Beth Potter aus Großbritannien (1:53:17 Stunden) nur auf dem 33. Platz.

Die Französin Leonie Periault und Jeanne Lehair aus Luxemburg komplettierten das Podium. Tanja Neubert – vor dem Laufsegment noch auf einem starken zweiten Platz – kam als Neunte und damit beste Deutsche ins Ziel (+1:59), Laura Lindemann wurde 15. (+2:43).

Graf peilt erstes Podest an