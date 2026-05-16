Triathlon-Weltmeisterin Tertsch glänzt: Platz 4 in Yokohama

SID 16.05.2026 • 09:24 Uhr Nach dem verpatzten Saisonstart in Usbekistan läuft es für die Titelverteidigerin in Japan besser.

Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich nach dem verpatzten Saisonauftakt im zweiten Rennen der WM-Serie stark zurückgemeldet. Die 27 Jahre alte Titelverteidigerin belegte in Yokohama am Samstag den vierten Platz, im Vorjahr war sie in der japanischen Metropolregion Dritte geworden.

Triathlon: Tertsch fehlen 49 Sekunden

Nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen lag Tertsch 49 Sekunden hinter der schwedischen Siegerin Tilda Mansson zurück. Beim ersten Saisonrennen im usbekischen Samarkand war Tertsch nach einem Sturz auf der Radstrecke nur 33. geworden. Laura Lindemann überzeugte am Samstag mit Platz neun ebenfalls.

Franka Rust als Zwölfte und Julia Bröcker als 15. verpassten die Top 10 knapp, Bröcker glänze allerdings mit der besten Radzeit.