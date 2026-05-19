Triathlon-WM 2027: Das Finale steigt erstmals in Hamburg!

SID 19.05.2026 • 12:43 Uhr Die Triathlon-WM kommt nach Hamburg. Im September des nächsten Jahres wird die Hansestadt zum Mekka der Triathleten.

Die WM-Titel im Triathlon werden 2027 in Hamburg vergeben. Wie die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Dienstag bekanntgab, steigen die „World Triathlon Championship Finals“ vom 8. bis 12. September in der Hansestadt. Im Vorjahr hatte sich Lisa Tertsch mit einem starken Finish in der WM-Serie in Australien den Titel gesichert.

Triathlon-WM-Finale erstmals in Hamburg

„Die World Triathlon Championship Finals sind nach den Olympischen Spielen das Schaufenster unseres Sports – sportlich wie atmosphärisch. Dass das Grand Final erstmals in Deutschland und in Hamburg ausgetragen wird, ist ein starkes Signal für den Triathlonsport hierzulande und Ausdruck der engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Partner“, sagte DTU-Präsident Martin Engelhardt.