Triathlon-Sensation: Tertsch sprintet in Alghero aufs WTCS-Podium

SID 30.05.2026 • 16:13 Uhr Der Weltmeisterin gelingt ein nahezu perfekter Start in den Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele 2028.

Weltmeisterin Lisa Tertsch (27) hat beim dritten Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) ihren ersten Podestplatz erreicht – und zum Beginn des Qualifikationszeitraums für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles einen nahezu perfekten Start erwischt.

Tertsch erkämpft Alghero-Podium

Die Goldmedaillengewinnerin von Paris 2024 mit der Mixed-Staffel belegte im italienischen Alghero den dritten Platz, zur Siegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich fehlten der Hessin lediglich neun Sekunden. Bereits beim zweiten Rennen der WM-Serie im japanischen Yokohama vor zwei Wochen hatte Tertsch den starken vierten Platz belegt.

„Runde für Runde habe ich mir gesagt: noch ein bisschen durchhalten und noch ein bisschen länger“, erklärte Tertsch nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen in der Hitze Sardiniens. Sie sei „sehr glücklich mit dem Podium. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein“, so Tertsch.

Neubert glänzt, Männer gehen leer

Tanja Neubert folgte als zweitbeste Deutsche auf Rang neun, Selina Klamt erreichte als 30. das Ziel. Annika Koch stieg aufgrund der Hitze aus.