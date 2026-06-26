Hitze-Knall bei Ironman-EM: Strecke in Frankfurt drastisch verkürzt

SID 26.06.2026 • 18:08 Uhr Die Ironman-EM in Frankfurt wird aufgrund der immensen Hitze in Deutschland massiv verkürzt.

Die enorme Hitze in Deutschland hat nun auch erhebliche Auswirkungen auf die Europameisterschaft der Triathleten in Frankfurt. Wie der Veranstalter des Ironman Frankfurt, in dessen Rahmen der EM-Titel der Männer vergeben wird, am Freitag in den sozialen Medien bekannt gab, wird die Strecke für das Radfahren und das Laufen beim Event am Sonntag (Start ab 6.20 Uhr) erheblich verkürzt.

Man wisse dies „sei für viele von euch ein anderes Rennen als erwartet“, wandte sich der Organisator auf Instagram an die Athleten, aber „eure Gesundheit kommt zuerst und wir wollen die bestmöglichen Bedingungen für euch unter diesen Umständen kreieren“.

Triathlon kürzt Rad- und Laufstrecke

Von den drei Teildisziplinen bleibt lediglich die Schwimmdistanz über 3,8 Kilometer unverändert. Die Radfahrstrecke wird von 180 auf 125 Kilometer verkürzt, den gravierendsten Unterschied gibt es beim abschließenden Lauf. Lediglich ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer wird absolviert.

Neben dem EM-Titel stehen in Frankfurt auch begehrte Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft auf Hawaii im Herbst auf dem Spiel, die Anpassungen an der Strecke könnten nun auch die Platzierungen erheblich verändern.