Triathlon-EM Sensation: Lisa Tertsch sprintet zu Gold

Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich nach einem packenden Zielsprint zur Europameisterin auf der Olympischen Distanz gekrönt. Die Staffel-Olympiasiegerin aus Darmstadt setzte sich in Tarragona/Spanien nach 2:00:56 Stunden nur zwei Sekunden vor der Belgierin Jolien Vermelyen und der Russin Walentina Riassowa nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen durch. Ihre Teamkollegin Franka Rust überzeugte mit Rang acht.
Tertsch gewinnt ersten EM-Titel
Die Staffel-Olympiasiegerin von Paris triumphiert in Spanien.
Jetzt auch Europameisterin: Lisa Tertsch
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Tertsch sprintet zu EM-Triumph
Nach dem Schwimmen war Tertsch als Vierte aus dem Wasser gekommen, auf der Radstrecke behauptete sie ihre Position, auf den abschließenden 10 Kilometern ließ Tertsch dann ihre Laufstärke aufblitzen. Die 27-Jährige hatte am Schluss am meisten zuzusetzen und sicherte sich auf der Zielgeraden ihren ersten EM-Titel. „Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt – deshalb bin ich hier an den Start gegangen“, sagte Tertsch: „Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut – und es hat funktioniert.“
Bester Deutscher bei den Männern war Benedikt Bettin auf Rang 14. Jonas Osterholt belegte Platz 32 und Lasse Lührs Rang 41. Es siegte der britische U23-Weltmeister Oliver Conway.