Horror-Sturz bei den Finals! Sorgen um Triathleten

Johannes Vehren 26.07.2026 • 12:03 Uhr Beim Triathlon-Sprint der Männer bei den Finals ist es zu einem schweren Sturz gekommen. Der Athlet Basile Fouchard fliegt über seinen Lenker und muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Später gibt es eine erste Entwarnung.

Schwerer Sturz beim Triathlon-Sprint der Männer bei den Finals! Während des Radfahrens ist Basile Fouchard vom Metallart-Team AST Süßen in der Führungsgruppe seinem Vordermann ins Hinterrad gefahren und anschließend über den Lenker geflogen.

Der Franzose schlug mit dem Gesicht zuerst auf dem Asphalt auf. Zum weiteren Übel konnte sein Teamkollege Léo Fernandez nicht mehr ausweichen und fuhr seinen Landsmann auf dem Boden liegend noch an.

Ärzte und Polizei kommen zur Hilfe

Fouchard drehte sich auf den Rücken und Fernandez leistete sofort Erste Hilfe. „Oh, ein schwerer Sturz, ein schwerer Sturz“, reagierte ARD-Kommentator Martin Schneider auf den Unfall und fügte hinzu: „Der Sturz über den Lenker, der heftig und fast schon brutal aussah. Es heißt Daumendrücken.“

Die beistehenden Ordner und Zuschauer schritten sofort ein, kamen Fouchard zur Hilfe und wiesen die anderen Athleten in jener Sturz-Kurve an, langsamer zu fahren. Sie trugen zudem Absperrungen weg, damit nach wenigen Augenblicken auch ein Rettungswagen sowie die Polizei zum Unfallort hinkamen.

Triathlet bei Bewusstsein und ansprechbar

ARD-Moderator Sebastian Ried klärte ein paar Minuten später auf: „Ich will zuerst etwas zu dem Athleten sagen, der so schwer gestürzt ist. Die Info, die wir hier bekommen haben, ist, dass er die ganze Zeit bei Bewusstsein und ansprechbar war. Ein heftiger Sturz, aber wir reden überhaupt nicht von Lebensgefahr. Also, halbwegs gute Nachrichten bei einem so schlimmen Sturz. Er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus.“