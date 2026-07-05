Challenge Roth: Rico Bogen überrascht als Dritter – Weltrekord!

Triathlet Rico Bogen hat bei der traditionsreichen Challenge Roth überraschend Platz drei belegt. Beim Triumph des französischen Vorjahressiegers Sam Laidlow in Weltrekordzeit (7:21:04 Stunden) überzeugte der 25 Jahre alte Leipziger bei seinem Ironman-Debüt in Mittelfranken vor allem in den ersten beiden Disziplinen.
Triathlon: Bogen überrascht bei Challenge Roth
Der 25-Jährige wird bei seiner Premiere über die Ironman-Distanz Dritter.
Platz drei bei der Challenge Roth: Rico Bogen
© picture alliance/dpa/SID/Daniel Karmann
Vier Deutsche in Top Ten
Bogen ging sowohl nach dem Schwimmen über 3,86 km als auch nach dem Radfahren über 180,2 km, wo er einen neuen Teilrekord aufstellte, als Führender in die folgende Disziplin. Im abschließenden Marathon über 42,195 km wurde der Leipziger jedoch von Laidlow und Olympiasieger Kristian Blummenfelt (Norwegen) eingeholt. Er kam mit einem Rückstand von knapp sieben Minuten ins Ziel.
Neben Bogen schafften es drei weitere Deutsche in die Top Ten. Jonas Schomburg (Hannover) wurde nach Platz zwei im vergangenen Jahr Fünfter, Frederic Funk (München) erreichte Rang sieben. Patrick Lange (Bad Wildungen), dreimaliger Ironman-Sieger auf Hawaii, belegte Platz neun. 2021 hatte er beim deutschen Heimspiel triumphiert.