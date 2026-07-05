Challenge Roth: Rico Bogen überrascht als Dritter – Weltrekord!

SID 05.07.2026 • 14:36 Uhr Der 25-Jährige wird bei seiner Premiere über die Ironman-Distanz Dritter.

Triathlet Rico Bogen hat bei der traditionsreichen Challenge Roth überraschend Platz drei belegt. Beim Triumph des französischen Vorjahressiegers Sam Laidlow in Weltrekordzeit (7:21:04 Stunden) überzeugte der 25 Jahre alte Leipziger bei seinem Ironman-Debüt in Mittelfranken vor allem in den ersten beiden Disziplinen.

Vier Deutsche in Top Ten

Bogen ging sowohl nach dem Schwimmen über 3,86 km als auch nach dem Radfahren über 180,2 km, wo er einen neuen Teilrekord aufstellte, als Führender in die folgende Disziplin. Im abschließenden Marathon über 42,195 km wurde der Leipziger jedoch von Laidlow und Olympiasieger Kristian Blummenfelt (Norwegen) eingeholt. Er kam mit einem Rückstand von knapp sieben Minuten ins Ziel.