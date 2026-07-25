Triathlon: Deutsches Podest in London

SID 25.07.2026 • 17:15 Uhr Lisa Tertsch überzeugt beim Traithlon in London. Die 27-Jährige kommt nur fünf Sekunden hinter der Französin Beaugrand ins Ziel und feiert ihr drittes Podium der Saison.

Triathletin Lisa Tertsch hat in London ihren dritten Podiumsplatz auf der diesjährigen World Championship Series eingefahren.

Die Staffel-Olympiasiegerin von Paris belegte beim Wettkampf über die Sprintdistanz den zweiten Platz.

Triathlon: Tertsch verpasst Sieg knapp

Tertsch (27), die nach 750 m Schwimmen, 20,5 km Radfahren und 5 km Laufen nur fünf Sekunden hinter Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich ins Ziel kam, hatte die Wettkampfserie 2025 gewonnen und ist somit amtierende Weltmeisterin.

In dieser Saison schaffte Tertsch es bereits in Alghero im Mai (Platz drei) sowie beim Heimspiel in Hamburg vor knapp zwei Wochen (Platz zwei) unter die Top drei.