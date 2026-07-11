Triathlon: Henry Graf stürmt in Hamburg aufs WTCS-Podium

SID 11.07.2026 • 15:04 Uhr Bereits beim Saisonauftakt in Usbekistan hatte Graf mit dem zweiten Platz eine Topplatzierung gefeiert.

Henry Graf hat beim fünften Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Hamburg seinen zweiten Podestplatz der Saison erreicht. Der 24-Jährige musste sich in der Hansestadt nur dem Australier Matthew Hauser und dem WM-Führenden Vasco Vilaca aus Portugal geschlagen geben. Tim Hellwig, Olympiasieger mit der Mixed-Staffel 2024, wurde Neunter (+26 Sekunden).

Graf glänzt mit taktischer Stärke

„Ich kann zufrieden sein. Es war von vorne bis hinten ein gutes Rennen und ich habe mich taktisch gut verhalten. Die zwei Jungs vorne sind noch ein bisschen stärker, aber ich bin guter Dinge, dass ich da auch noch hinkommen kann irgendwann“, sagte Graf nach dem Rennen im ZDF.

Nach dem Schwimmen, das die Athleten vom Jungfernstieg aus 750 Meter durch die Binnenalster führte, lag Graf zunächst mit 21 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang 21. Doch mit einer starken Leistung auf dem Rad kämpfte er sich nach vorne und wechselte mit einer Spitzengruppe von 26 Athleten als Führender. Sieger Hauser, der schon das Rennen in Yokohama gewinnen konnte, initiierte den Zielsprint und lief mit drei Sekunden Vorsprung vor Vilaca über die Ziellinie am Hamburger Rathausmarkt, Graf kam mit acht Sekunden Rückstand ins Ziel.

Graf Vierter in WTCS-Wertung

Bereits beim Saisonauftakt in Samarkand/Usbekistan hatte Graf mit dem zweiten Platz eine Topplatzierung gefeiert. In der WM-Gesamtwertung liegt er nach fünf von neun Rennen auf dem vierten Platz, Hellwig belegt Rang 13.