WTCS-Triathlon London: Tertsch jagt Podium – Graf fehlt verletzt

SID 23.07.2026 • 10:58 Uhr In Hamburg hatte Henry Graf zuletzt noch Platz drei belegt, nun zwingen ihn Achillessehnenprobleme zu einer Pause.

Ohne Henry Graf, dafür mit Titelhoffnung Lisa Tertsch geht die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Samstag bei der sechsten Station der World Triathlon Championship Series (WTCS) an den Start.

Graf hatte zuletzt beim WM-Rennen in Hamburg den dritten Platz belegt, laboriert nun aber an Achillessehnenproblemen. Krankheitsbedingt nicht in London dabei ist zudem Franka Rust, mit Tertsch sowie Tanja Neubert sind am Wochenende in der britischen Hauptstadt daher nur zwei Deutsche am Start.

WTCS: Tertsch peilt Podium an

Für Tertsch bietet sich die nächste Gelegenheit, Punkte im Kampf um die Spitzenplätze in der WTCS-Gesamtwertung zu sammeln. Dort liegt die Titelverteidigerin und Mixed-Relay-Olympiasiegerin von 2024 derzeit auf Rang drei. Beim Heimrennen der WM-Serie in Hamburg vor zwei Wochen war die 27-Jährige Zweite geworden.

„Ich möchte an meine starke Leistung von Hamburg anknüpfen“, sagte Tertsch. Das Ziel der Darmstädterin sei es, „wieder ganz vorne mitzumischen und um einen Podiumsplatz zu kämpfen.“