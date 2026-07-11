Triathlon-Krimi in Hamburg: Tertsch verpasst Sieg um 5 Sek.

SID 11.07.2026 • 16:30 Uhr In der WM-Gesamtwertung verbessert sie sich auf Platz drei und hat weiterhin gute Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat beim fünften Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Hamburg den zweiten Platz erreicht. Die 27-jährige Offenbacherin lief mit nur fünf Sekunden Rückstand hinter der Französin Leonie Periault über die Ziellinie am Hamburger Rathausplatz.

Tertsch überzeugt trotz später Anreise

„Dafür, dass ich erst am Donnerstagabend angereist bin, hat das super funktioniert“, sagte Tertsch dem ZDF nach dem Rennen. In den vergangenen drei Wochen hatte sie an der Universität in Boston einen Sommerkurs für ihren Masterabschluss absolviert.

Nach dem Schwimmen war Tertsch als Vierte aus dem Wasser gekommen. Auf der Radstrecke blieb sie in der 32 Athleten umfassenden Spitzengruppe und wechselte als Elfte auf die Laufstrecke. In der Hamburger Innenstadt setzte sie sich mit Periault ab, konnte dem Zielsprint der Französin jedoch nicht mehr folgen.

Tertsch klettert auf WM-Rang drei

In der WM-Gesamtwertung verbesserte sich Tertsch damit auf Platz drei und hat weiterhin gute Chancen auf die anvisierte Titelverteidigung. „Wenn die anderen besser sind, sind sie besser – und wenn ich die Beste bin, bin ich die Beste. So ist Leistungssport“. Die aktuelle WM-Führende ist Beth Potter aus Großbritannien, die mit 24 Sekunden Rückstand Sechste wurde.

Ein starkes Mannschaftsergebnis für die Deutsche Triathlon Union (DTU) rundeten Franka Rust (Rang 11, +33 Sekunden), Olympiasiegerin Laura Lindemann (12, +41), Tanja Neubert (14, +50) und Julia Bröcker (20, +59) ab.