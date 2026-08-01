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Triathlon-EM: DTU-Mixed holt Bronze – Krimi um Sekunden

Deutsches Quartett holt EM-Bronze

Das deutsche Quartett muss sich zum Abschluss in Elblag/Polen nur Ungarn und Spanien geschlagen geben.
Deutschlands Schlussathlet: Jan Scheffold
Deutschlands Schlussathlet: Jan Scheffold
© picture-alliance/NurPhoto/SID/Yagiz Gurtug
SID
Das deutsche Quartett muss sich zum Abschluss in Elblag/Polen nur Ungarn und Spanien geschlagen geben.

Die Mixed-Staffel hat zum Abschluss der Triathlon-EM über die Sprintdistanz im polnischen Elblag die erste Medaille für die Deutsche Triathlon Union (DTU) gewonnen. Selina Klamt, Benedikt Bettin, Julia Bröcker und Jan Scheffold sicherten sich am Samstag nach 1:29:41 Stunden Bronze hinter Ungarn (1:29:21) und Spanien (1:29:27).

„Alle haben es richtig gut gemacht und ihre Aufgaben optimal umgesetzt“, sagte DTU-Sportdirektor Thomas Moeller nach der geschlossenen Teamleistung des deutschen Quartetts. Zuvor hatte die deutsche Mixed-Staffel der Juniorinnen und Junioren das Podest nur knapp verpasst, auf Platz vier fehlten am Ende nur zwei Sekunden zur französischen Staffel auf dem Bronzerang.

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