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Deutsche Weltmeisterin erzielt wichtigen Podestplatz

Podiumsplatz für deutsche Weltmeisterin

Triathletin Lisa Tertsch präsentiert sich weiterhin gut in Form und landet in China auf dem Podium. In der WM-Gesamtwertung liegt die 27-Jährige auf Rang vier.
Triathletin Lisa Tertsch
Triathletin Lisa Tertsch
© picture alliance/nordphoto GmbH/SID/nordphoto GmbH/ Witke
SID
Triathletin Lisa Tertsch präsentiert sich weiterhin gut in Form und landet in China auf dem Podium. In der WM-Gesamtwertung liegt die 27-Jährige auf Rang vier.

Weltmeisterin Lisa Tertsch hat beim siebten Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Weihei/China den dritten Platz geholt. Die 27-jährige Offenbacherin erreichte das Ziel mit 24 Sekunden Rückstand auf die Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich, die ihren vierten Saisonsieg im vierten Rennen feierte. Rang zwei sicherte sich Beth Potter (Großbritannien/+6 Sekunden).

Tertsch, Staffel-Olympiasiegerin von Paris, war nach 1,5 km Schwimmen und 38,6 km Radfahren auf der 10 km langen Laufstrecke Teil des Spitzentrios mit Beaugrand und Potter. Erst als Beaugrand den Zielsprint eröffnete, konnte Tertsch der Französin nicht mehr folgen. Potter hielt rund hundert Meter dagegen, musste dann aber auch abreißen lassen.

Triathlon: Beaugrand führt Gesamtwertung an

In der WTCS-Gesamtwertung, bei der am Saisonende die Athletin mit den meisten Punkten aus neun Rennen zur Weltmeisterin gekürt wird, übernimmt Beaugrand mit diesem Erfolg die Führung. Tertsch, die ihren vierten Podestplatz der Saison holte, aber noch ohne Sieg ist, liegt auf Rang vier.

Die nächste Station der WTCS führt die Athleten vom 11. bis 13. September nach Karlovy Vary (Tschechien), bevor am 23. September in Pontevedra (Spanien) das Saisonfinale stattfindet.

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