"Maximize Sports & Entertainment": SPORT1 launcht eigene Smart-TV-App „sport1TV“

Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steht mit der Darts-WM in London wieder das Darts-Highlight des Jahres auf dem Programm, das zum Start auch in der neuen Smart-TV-App „sport1TV“ umfangreich begleitet wird. Darts-Fans können sich dabei alle Sessions des Turniers in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern.