Neuer Look für SPORT1: App und Website in neuem Design

Zum Start in den Super-Sportsommer mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und Olympia 2024 in Paris bekommen die SPORT1-Produkte auf allen Plattformen einen frischen, moderneren Look & Feel. Das neue Erscheinungsbild, farbenfroh wie der Sport selbst, ist mutiger, aktueller und dynamischer – und bietet ein optimales Nutzungserlebnis.