SPORT1 als bevorzugte Quelle bei Google auswählen

Sie wollen bei den wichtigsten News aus der Sportwelt immer auf dem neuesten Stand sein? Kein Problem: Mit SPORT1 verpassen Sie nichts! Dieses neue Google-Feature hilft Ihnen dabei.

Sie sind bei Google unterwegs und wollen immer die News aus der Sportwelt, die Sie wirklich interessieren? Dann können wir Ihnen dabei helfen! Bei Google gibt es jetzt ein neues Feature: „bevorzugte Quellen“.

Damit können Sie entscheiden, welche Inhalte bzw. Publisher Ihnen häufiger und prominenter angezeigt werden. Das heißt, Sie können Sport1.de als Favoriten markieren und bekommen so aktuelle News, Analysen, Videos und exklusive Stories noch schneller auf Ihr Smartphone oder Tablet – ganz egal, ob Sie vor allem Fußball, Darts, Wintersport, US-Sport, Tennis oder andere Sportarten am meisten interessieren.

So einfach aktivieren Sie SPORT1 als bevorzugte Google-Quelle

Die Aktivierung ist blitzschnell und sehr einfach. Sie benötigen lediglich ein Google-Konto.

Direktlink: Klicken Sie auf diesen Link und wählen Sie SPORT1 als bevorzugte Quelle aus.

als bevorzugte Quelle aus. Google-Suche: Suchen Sie ein beliebiges Sport-Thema in der Google-Suche. Im Unterpunkt „Schlagzeilen“ klicken Sie auf das Sternsymbol. In dem sich öffnenden Fenster können Sie SPORT1 suchen und das Kästchen anhaken.

Deshalb sollten Sie SPORT1 als bevorzugte Quelle bei Google nutzen

Diese Neuerung gehört zu der Google-Initiative, Inhalte für die User stärker zu personalisieren und Ihnen somit genau die Inhalte zu liefern, die Sie mögen.

Wenn Sie also unsere multimediale Sportberichterstattung schätzen und im Sport immer auf dem Laufenden bleiben möchten, nutzen Sie diese Möglichkeit. Weniger suchen und schneller genau das finden, worüber in Sport-Deutschland diskutiert wird.