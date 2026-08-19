Datenschutzhinweise Social Media

A. Allgemein

Die SPORT1 GmbH („SPORT1“) unterhält in verschiedenen sozialen Netzwerken öffentlich zugängliche Profile. Ihr Besuch dieser Profile setzt eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen in Gang.

Unsere Social-Media-Profile können auch über Social Media-Buttons auf unseren Websites erreicht werden. Diese Social-Media-Buttons stellen lediglich Verlinkungen zu den jeweiligen Anbietern zur Verfügung. Solange diese Buttons nicht angeklickt werden, erfolgt keine Übertragung an diese Anbieter. Wenn Sie diese Buttons anklicken, werden Sie auf die Webseite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Social-Media-Buttons ist in diesen Fällen Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

Mit dieser Datenschutzerklärung geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten von uns und von dem Social-Media-Anbieter erhoben, genutzt und gespeichert werden, wenn Sie unsere Social-Media-Profile besuchen.

B. Verantwortlicher und gemeinsame Verantwortung

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unseren Social-Media-Auftritten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

SPORT1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 – 960 66 0

E-Mail: datenschutz@sport1.de

Website: https://www.sport1.de

Als Betreiber dieser Seiten sind wir gemeinsam mit den jeweiligen Netzwerkbetreibern Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Wir haben als gemeinsame Verantwortliche dieser Seiten mit den Netzwerkbetreibern Vereinbarungen getroffen, die unter anderem die Bedingungen für die Nutzung von Seiten und ähnlichen Auftritten regeln.

C. Kontaktdaten für Anfragen zum Datenschutz

▪ Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder zur Ausübung Ihrer Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

▪ Datenschutzbeauftragter der SPORT1 GmbH

E-Mail: datenschutz@sport1.de

▪ Postanschrift:

SPORT1 GmbH

– Datenschutzbeauftragter –

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

D. Datenverarbeitung

Bei Ihrem Besuch unserer Profile werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur durch uns, sondern auch durch die Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks erhoben, genutzt und gespeichert.

I. Verarbeitung personenbezogener Daten auf den Social-Media-Plattformen durch Sport1

Die von Ihnen auf den Social-Media-Plattformen eingegebenen Daten wie z. B. Kommentare, Videos, Bilder, Likes, öffentliche Nachrichten etc. werden durch die Social Media Plattform veröffentlicht und von uns zu keiner Zeit für andere Zwecke verwendet oder verarbeitet. Wir behalten uns lediglich vor, Inhalte zu löschen, sofern dies erforderlich sein sollte (siehe Social-Media-Netiquette). Wenn von der Social-Media-Plattform die Funktion angeboten wird kommunizieren wir auch über die Plattform mit Ihnen.

Wenn Sie einer bestimmten Datenverarbeitung, auf die wir Einfluss haben, widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte an die unter I. und II. genannten Kontaktdaten.

Sofern Sie uns eine Anfrage auf der Social Media Plattform stellen, verweisen wir je nach Art und Inhalt der Frage und der gewünschten Antwort auch auf andere, sichere Kommunikationswege, die Vertraulichkeit garantieren.

Sofern Sie unsere Profile in sozialen Netzwerken nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen (bspw. durch die Erstellung eigener Beiträge, die Reaktion auf einen unserer Beiträge oder durch private Nachrichten an uns), werden die uns von Ihnen mitgeteilten Daten von uns ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, mit Ihnen in Kontakt treten zu können. Wir löschen gespeicherte Daten sobald deren Speicherung nicht mehr erforderlich ist.

II. Verarbeitung personenbezogener Daten auf den Social-Media-Plattformen durch den jeweiligen Social-Media-Anbieter

Die Betreiber der Social-Media-Plattformen verarbeiten die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzen diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung der Plattformen. Eine solche Auswertung erfolgt (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plattform-Anbieter wenden müssen. Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plattform-Betreiber besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plattform-Betreiber eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plattform-Betreiber bestehenden Konto zugeordnet. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plattform-Betreiber vermeiden können. Wir können auf die Webtrackingmethoden der Social Media Plattformen keinen Einfluss nehmen, insbesondere können wir diese z.B. nicht abschalten.

Einzelheiten über die Erhebung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten sowie über Art, Umfang und Zweck ihrer Verwendung durch den Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen des jeweiligen Betreibers:

Facebook/Meta: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=fa

cebook_page_footer

cebook_page_footer Instagram/Meta: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland – Datenschutzerklärung: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

Threads (ein Dienst der Meta Platforms): Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

X (ehem. Twitter): X Internet Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2 D02 AX07 Ireland – Datenschutzerklärung: https://x.com/de/privacy

YouTube/Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irland – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: TikTok Technology Limited, The Sorting Office, Ropemaker Place, Dublin 2, Dublin, D02 HD23, Ireland – Datenschutzerklärung: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de

LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland – Datenschutzerklärung: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, -Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

Die auf den Social-Media-Plattformen erhobenen Informationen werden auf Servern der Anbieter, auch außerhalb Europas, gespeichert (Drittstaatenübermittlung). Für diese Fälle hat sich der jeweilige Plattformbetreiber den datenschutzrechtlichen Übermittlungsanforderungen nach Kapitel V der DSGVO unterworfen. Das bedeutet, dass die Datenübermittlung entweder auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder auf sog. Standarddatenschutzklauseln beruht, deren Zweck die Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland ist.

III. Insights, Analysen und Cookies

Im Zusammenhang mit dem Betrieb unserer Social-Media-Seiten nutzen wir die dort bereitgestellten Analyse-Funktionen, um statistische Auswertungen zu den Nutzern unserer Social-Media-Kanäle zu erhalten. Hierfür werden beim Besuch der jeweiligen Social-Media-Seiten Cookies und ähnliche Technologien wie Pixel von den Plattform-Betreibern eingesetzt, und jeweils ein eindeutiger Benutzercode erstellt. Dieser Benutzercode kann mit den Daten solcher Nutzer verknüpft werden, die bei den Plattform-Betreibern registriert sind.

Um diese statistischen Auswertungen vornehmen zu können nutzen wir die Insights und Analyse Funktionen der jeweiligen Plattformbetreiber.

E. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir betreiben unsere Social-Media-Seiten, um uns den Nutzern dieser Plattformen sowie sonstigen interessierten Personen zu präsentieren und mit diesen zu kommunizieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen, an einer optimierten Unternehmens- und Produktdarstellung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

F. Messenger-Dienste

I. Kommunikation

Sie haben die Möglichkeit auf Ihren Wunsch hin, über verschiedene Messenger-Dienste mit uns zu kommunizieren und darüber auch Marketingkommunikation zu erhalten. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, verarbeiten wir die von Ihnen angegebene Mobilfunknummer bzw. die Messenger-ID und den im Messenger-Dienst angegebenen Namen. Ihr Nutzungsverhalten in den Messenger-Diensten kann ausgewertet werden. Hierzu verwenden wir ausschließlich die Informationen, die vom Messenger-Dienst selbst bereitgestellt werden (z. B. Mobilfunknummer, Nachrichten-ID, Zeitpunkte des Versands und Empfangs von Nachrichten sowie der Sende-Status wie „empfangen“ oder „Fehler“). Verfügbarkeitsinformationen werden nicht verarbeitet. Mit diesen Auswertungen können wir die Reichweite unseres Messenger-Angebots analysieren, Informationen bedarfsgerecht bereitstellen und unseren Service kontinuierlich verbessern.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ihrer Daten ist ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Über die nachfolgend aufgeführten Messenger-Dienste können Sie Marketinginformationen von uns erhalten oder mit uns kommunizieren:

WhatsApp: WhatsApp Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland (https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea)

Bluesky: Bluesky PBLLC, Bluesky’s EU Representative at Ametros Ltd, Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland, gdpr@ametrosgroup.com. (https://bsky.social/about/support/privacy-policy).

II. Nutzung von eingesandtem Material (Foto, Audio, Video, Text)

Im Rahmen einzelner Sendungen oder Aktionen von uns können Sie uns über die eingeblendete Messenger-Mobilfunknummer Bild-, Text oder Videomaterial zur für eine mögliche Veröffentlichung übermitteln. Hierbei verarbeiten wir insbesondere Ihre Mobilfunknummer, die von Ihnen über WhatsApp bereitgestellten Profil- und Kommunikationsdaten sowie das von Ihnen übermittelte Bild-oder Videomaterial. Die Verarbeitung erfolgt zunächst zum Zweck der Entgegennahme, Sichtung und redaktionellen Auswahl der Einsendung sowie, soweit erforderlich, zur Kontaktaufnahme mit Ihnen. Die Entscheidung, ob eine Veröffentlichung erfolgt, liegt bei Sport1.

Wird Ihre Einsendung für eine Veröffentlichung ausgewählt, veröffentlichen wir das betreffende Bild- oder Videomaterial und sollten Sie uns ihren Namen überlassen haben, auch diesen auf unserer Website bzw. im Rahmen der jeweiligen Sendung oder Aktion.

Bei der Kommunikation über die Messenger-Dienste werden personenbezogene Daten auch durch die jeweiligen Anbieter verarbeitet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter (1).

G. Einsatz von Hootsuite

Zur Planung, Veröffentlichung und Verwaltung unserer Social-Media-Auftritte setzen wir die Social Media-Management-Plattform Hootsuite der Hootsuite Inc., 111 East 5th Avenue, Vancouver, BC V5T 4L1, Kanada, ein.

Über Hootsuite können Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle veröffentlicht, Nutzerinteraktionen (z.B. Kommentare und Direktnachrichten) bearbeitet sowie statistische Auswertungen zu unseren Social-Media-Aktivitäten abgerufen werden. Soweit hierbei personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt dies ausschließlich zur Betreuung unserer Social-Media-Auftritte, zur Kommunikation mit Nutzern sowie zur Analyse und Optimierung unseres Informations- und Kommunikationsangebots.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in einer effizienten Verwaltung und Betreuung unserer Social-Media-Auftritte sowie einer zielgerichteten Kommunikation mit unseren Nutzern. Soweit Hootsuite personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Hootsuite finden Sie unter:

▪ Datenschutzerklärung: https://www.hootsuite.com/legal/privacy

▪ Data Processing Addendum: https://www.hootsuite.com/legal/data-processing-addendum

H. Einsatz von conversario

Zur Verwaltung und Betreuung unserer Social-Media-Auftritte setzen wir die Dialog- und Community-Management-Plattform conversario der ferret go GmbH, Deutschland, ein. Über conversario können insbesondere Kommentare, Direktnachrichten und weitere Interaktionen aus unseren Social Media-Kanälen zentral verwaltet, bearbeitet und ausgewertet werden.

Soweit hierbei personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt dies ausschließlich zur Bearbeitung von Nutzeranfragen, zur Kommunikation mit Nutzern, zur Moderation unserer Social-Media-Kanäle sowie zur Analyse und Optimierung unseres Informations- und Kommunikationsangebots.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in einer effizienten und nutzerfreundlichen Verwaltung unserer Social-Media-Auftritte sowie einer zeitnahen Bearbeitung von Anfragen und Interaktionen. Sofern die Kommunikation der Anbahnung oder Durchführung eines Vertrags dient, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit conversario personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeitet, erfolgt dies auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch conversario finden Sie un

ter:

I. Speicherdauer

Die Speicherdauer der über die Social-Media-Plattformen verarbeiteten Daten richtet sich, soweit wir nicht selbst verantwortlich sind, nach den Vorgaben des jeweiligen Plattformbetreibers. Von uns selbst verarbeitete Daten (z. B. im Rahmen der Beantwortung von Nachrichten oder der Durchführung von Gewinnspielen) löschen wir, sobald der jeweilige Verarbeitungszweck entfällt, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

J. Betroffenenrechte

Ihnen stehen nach den gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) insbesondere folgende Rechte zu:

▪ Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO),

▪ Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),

▪ Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern die Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO vorliegen,

▪ Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO,

▪ Datenübertragbarkeit nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO,

▪ Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 21 DSGVO sowie

▪ Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt.

Zur Ausübung Ihrer Rechte oder bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in den Abschnitten „Verantwortlicher“ und „Datenschutzbeauftragter“ dieser Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich auf die personenbezogenen Daten zugreifen können, die wir im Rahmen der Nutzung unserer Social-Media-Auftritte selbst verarbeiten. Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den jeweiligen Plattformbetreiber erfolgt, empfehlen wir Ihnen, Ihre Betroffenenrechte unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Anbieter geltend zu machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Plattform.