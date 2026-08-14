Neue Saison, neue SPORT1-App! Auf diese Highlights kannst du dich freuen

Zur neuen Bundesliga-Saison startet deine SPORT1 App mit einigen Verbesserungen durch, die dir einen schnelleren Zugriff auf das geben, was dich wirklich interessiert.

Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür und wir haben intensiv daran gearbeitet, dir das Wichtigste noch schneller zu zeigen. Drei Neuerungen, auf die du dich besonders freuen kannst:

1. Event-Highlights

Mit dem neuen sportartübergreifenden Scoreboard hast du die absoluten Highlights des Tages stets kompakt im Blick – von packenden Fußball-Krachern bis zu den Höhepunkten im Tennis oder der Formel 1.

2. Ergebnisse

Ergebnisse, Liveticker, Spielpläne, Kalender und Tabellen sind jetzt noch übersichtlicher aufgebaut und schneller erreichbar. So behältst du selbst an vollgepackten Spieltagen jederzeit den Überblick.

3. Deine Favoriten

Deine Lieblingsteams, Ligen und Sportarten direkt auf der Startseite: Erstelle dir deinen ganz persönlichen Bereich und erhalte alle aktuellen News, die Spiele deines Teams und wichtige Updates übersichtlich und ohne lästiges Suchen.

Weitere Einblicke geben wir dir zum Start der Bundesliga-Saison. Bis dahin: Bleibe gespannt und halte deine App-Updates aktiviert, damit dir nichts entgeht.

Du hast Anregungen oder Fragen? Dann schicke uns gerne eine E-Mail an mobile-produkte@sport1.de