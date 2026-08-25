SPORT1 startet neues Fußball-Format "45 - Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1"

Die neue Live-Show "45 – Die Fußball-Halbzeit" startet am 1. September auf SPORT1 und läuft immer dienstags und donnerstags um 19:30 Uhr.

Neue Live-Show „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“ startet am 1. September 2026

Immer dienstags und donnerstags um 19:30 Uhr, live aus dem #mittendrin-Studio

In 45 Minuten bündelt die Sendung die wichtigsten Themen aus Bundesliga, Champions League, internationalen Topclubs und Nationalmannschaft

Redaktioneller Anspruch: Themen selbst setzen statt nur abbilden – mit eigenen Gästen, Reportern und Social-Einbindung

Moderiert im Wechsel von Sophie Affeldt, Anna Dollak und Madeleine Etti

Ismaning, 25. August 2026 – SPORT1 ordnet seine Fußball-Berichterstattung neu: Ab dem 1. September 2026 läuft mit „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“ ein neues Format, das die bisherige SPORT1 News Sendung ablöst – zweimal wöchentlich, dienstags und donnerstags um 19:30 Uhr, live aus dem #mittendrin-Studio. Der Name ist Programm: In 45 Minuten, der Länge einer Fußball-Halbzeit, ordnet die Sendung die wichtigsten Themen aus Bundesliga, Champions League, internationalen Topclubs und Nationalmannschaft ein.

Neuer Name, neuer Look – gleicher Blick auf den Fußball

Mit „45“ schärft SPORT1 das Erscheinungsbild seiner Fußball-Berichterstattung: neuer Name, neues visuelles Konzept, ein frischerer Auftritt. Inhaltlich bleibt die Sendung dem treu, was unsere Zuschauer kennen – Tempo, Aktualität und Relevanz aus der Welt des Fußballs, kombiniert mit Talk und Unterhaltung.

Themen setzen statt nur abbilden

Kern der Weiterentwicklung ist der redaktionelle Anspruch: „45“ will Themen nicht nur nachzeichnen, sondern sie mit guten Gesprächspartnern weiterdenken. Statt ausschließlich auf die Nachrichtenlage zu reagieren, sucht die Redaktion aktiv den Zugang zu den großen Themen – mit Gästen, eigenen Reportern vor Ort und Beiträgen, die über die reine Ergebnismeldung hinausgehen.

Drei Moderatorinnen, ein Studio

Durch die Sendung führen im Wechsel Sophie Affeldt, Anna Dollak und Madeleine Etti. Produziert wird „45“ live aus dem #mittendrin-Studio von SPORT1.

Eng verzahnt: TV, Digital und Social

„45“ ist inhaltlich und operativ eng mit den weiteren SPORT1-Plattformen verzahnt: Themen aus der Sendung werden auf Social und Digital aufgegriffen und weitergeführt, umgekehrt fließen Impulse aus Social und Digital in die Live-Show ein.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Mit „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“ geben wir unserer Fußball-Berichterstattung ein neues Gesicht. Uns geht es nicht nur darum zu zeigen, was passiert ist – wir wollen Themen selbst setzen und mit den richtigen Gästen tiefer gehen. Genau das ist unser Anspruch: Tempo, Haltung und Nähe zum Fußball, zweimal die Woche live.“

„45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“ startet am Dienstag, 1. September 2026, um 19:30 Uhr auf SPORT1. Die Sendung läuft danach fest dienstags und donnerstags zur gleichen Sendezeit.

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