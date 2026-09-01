„DEEP DIVE“: SPORT1-Podcast erreicht 25 Millionen in Staffel 1

"DEEP DIVE", der Podcast von SPORT1 präsentiert große Persönlichkeiten aus dem Sport und erreicht über 700.000 Menschen pro Folge. Ab September wird es erstmals Free-TV-Ausstrahlungen auf SPORT1 geben.

Sportler:innen zeigen sich auf Social Media meist von ihrer besten Seite: durchtrainiert, erfolgreich, kontrolliert. „DEEP DIVE“, der Podcast von SPORT1, macht genau das Gegenteil.

In rund einstündigen Gesprächen geht Host Lenny Peteanu dorthin, wo es unbequem wird – und die erste Staffel hat gezeigt, dass genau das funktioniert: 25,21 Millionen Kontakte über alle Plattformen hinweg, im Schnitt rund 737.000 pro Folge.

Über 25 Mio. Kontakte über alle Plattformen hinweg in Staffel 1 – rund 737.000 pro Folge

Sportler:innen wie Arda Saatci, Maria Riesch, Klara Bühl, Markus Babbel, Holger Badstuber, Pierre Littbarski und Yannic Seidenberg sprechen so offen wie selten zuvor über sich

SPORT1 baut mit „DEEP DIVE“ gezielt sein Portfolio an Personality-Formaten jenseits klassischer Sportberichterstattung aus

Ausgewählte Folgen der ersten Staffel sind ab 17. September 2026 erstmals auch im Free-TV auf SPORT1 zu sehen

Kein Sport-Podcast, sondern ein Gespräch mit Menschen

„DEEP DIVE“ versteht sich bewusst nicht als klassischer Sport-Podcast, sondern als Personality-Talk. Statt Taktikanalysen oder Wettkampfrückblicken stehen persönliche Geschichten im Mittelpunkt – Herkunft, Rückschläge, Ängste und Momente, die prägen. Die Zielgruppe reicht entsprechend über klassische Sportfans hinaus: Erreicht werden Menschen, die sich für die Persönlichkeit hinter dem Sport interessieren – unabhängig von Disziplin oder Fanbindung.

Eine Staffel, die hängen geblieben ist

Was „DEEP DIVE“ von anderen Formaten unterscheidet, zeigte sich in Staffel 1 immer wieder in einzelnen Momenten: Yannic Seidenberg sprach erstmals öffentlich über seine Depression. Jan Schlappen erzählte von den psychischen Folgen einer fast unerkannten Hirnblutung.

Arda Saatci wurde emotional, als es um seinen Wunsch ging, seine Eltern stolz zu machen. Maria Riesch erinnerte sich an bittere Niederlagen und Verletzungen. Holger Badstuber, Thomas Helmer und Markus Babbel sprachen über schwere Verluste in ihrer Kindheit. Auch Lance David Arnold, Klara Bühl und Pierre Littbarski gehörten zu den Gästen, die dem Format seine Tiefe gaben.

Free-TV-Premiere vor dem Staffelstart

Bereits vor dem Start der zweiten Staffel ist Deep Dive erstmals auch im Free-TV auf SPORT1 zu sehen: Den Auftakt macht die Folge mit Robert Marijanovic am Donnerstag, 17. September, um 23:00 Uhr.

Es folgen die Gespräche mit Shkodran Mustafi (Dienstag, 29. September, 00:00 Uhr), Yannic Seidenberg (Donnerstag, 1. Oktober, 00:00 Uhr) und Markus Babbel (Samstag, 3. Oktober, 00:30 Uhr). Deep Dive bleibt damit online-first – weitere neue Folgen werden ab dem Start der zweiten Staffel sukzessive auch im Free-TV eingebunden.

Jonas Nohe, Director Content, Sport1 GmbH: „SPORT1 steht schon immer für mehr als reine Ergebnisberichterstattung, denn der Sport lebt vor allem von Emotionen, den Menschen und ihren Geschichten – und genau die stehen bei DEEP DIVE im Mittelpunkt. Unser Host Lenny Peteanu schafft es dabei immer wieder, die besonderen Storys hinter den Athleten sichtbar zu machen. Die Reichweiten von Staffel 1 zeigen, dass das Format nicht nur bei unserem Stammpublikum ankommt, sondern auch neue Zuschauende und Zuhörende erreicht.“

Lenny Peteanu, Host von DEEP DIVE: „Am Anfang wusste ich nicht, ob Sportler:innen sich in dieser Offenheit wirklich auf mich einlassen. Nach der ersten Staffel weiß ich: Sie tun es, wenn man ihnen wirklich zuhört und nicht nur die nächste Frage abarbeitet. Dass Gäste wie Arda Saatci, Maria Riesch oder Holger Badstuber sich bei uns so weit öffnen, wie sie es sonst nirgendwo tun, zeigt, dass dieses Vertrauen unfassbar viel wert ist – für die Gäste genauso wie für unser Publikum.“

Ausblick: Staffel 2

Mit dem Erfolg der ersten Staffel im Rücken plant SPORT1 den Ausbau von DEEP DIVE als langfristiges Personality-Format – inklusive neuer Reichweitenziele und einer stärkeren Positionierung als eigenständige Marke. Details zum Start der zweiten Staffel folgen zu gegebener Zeit.

Über DEEP DIVE