SPORT1-Fantalk: Die Kult-Sendung geht in die neue Saison

Der Fantalk startet ab dem zweiten Spieltag, am Mittwoch, 14. Oktober 2026, in eine neue Saison. Der Kulttalk zur Champions League auf SPORT1 bekommt dabei ein neues Gesicht an der Spitze. Am Konzept selbst ändert sich nichts – der Fantalk bleibt seinem Erfolgsrezept treu.

Der Fantalk auf SPORT1 geht in die neue Champions-League-Saison! Immer mittwochs um 20:15 Uhr geht der Fantalk live aus der 11 Freunde Bar in Essen auf Sendung. Dort empfangen die Moderatoren hochkarätige Experten wie Mario Basler und Peter Neururer und reagieren direkt auf den aktuellen Champions-League-Spieltag.

Authentische Meinungen, hitzige Diskussionen und eine einmalige Fankultur machen das Format seit Jahren zu einem festen Bestandteil des SPORT1 Champions-League-Programms. Die Runde öffnet sich dabei künftig auch für wechselnde Gäste, welche für frische Perspektiven und neuen Gesprächsstoff sorgen. Ein weiterer Platz am Tisch sorgt ab sofort für noch mehr Meinungsvielfalt und Diskussion.

Neues Moderations-Duo für die neue Saison

Moderiert wird der Fantalk ab sofort von Lisa Ramuschkat. Sie kehrt damit in neuer Rolle als Hauptmoderatorin zum Format zurück – ihre Wurzeln bei SPORT1 reichen bis ins Jahr 2014 zurück. Damals startete Ramuschkat zunächst im Social-Media-Bereich als Web-Moderatorin, bevor sie unter anderem als Host des Live-Interview-Formats „SPLIT IT!“, der „VIP-Loge“ sowie im TV bereits beim Fantalk im Einsatz war. An ihrer Seite ist Hartwig Thöne als Co-Moderator weiterhin im Einsatz.

„Der Fantalk war einer meiner ersten Anlaufpunkte bei SPORT1 – jetzt in neuer Rolle als Hauptmoderatorin dorthin zurückzukehren, freut mich riesig. Ich freue mich auf ein tolles Team und auf hitzige Diskussionen mit unseren Experten“, sagte Ramuschkat.

Digital und interaktiv: Näher an den Fans

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer, freut sich auf die Sendung: „Der Fantalk ist und bleibt Kult. Mit Lisa Ramuschkat und Hartwig Thöne haben wir ein starkes neues Moderations-Duo, das genau zu diesem Format passt. Die neue Champions-League-Saison begleiten wir umfangreich – wir freuen uns auf die neue Spielzeit.“