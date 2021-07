Comeback für das Darts-Highlight des Sommers in Blackpool: Das World Matchplay ab Samstag täglich live auf SPORT1 im Free-TV

Rund fünf Livestunden täglich mit Schwele, Hopp und Marijanovic im Free-TV, dazu alle Sessions im Stream

SPORT1 überträgt das World Matchplayvon der 1. Runde ab Samstag, 17. Juli, bis zum Finale am Sonntag, 25. Juli, umfangreich auf seinen Plattformen. Im Free-TV stehen täglich im Schnitt rund fünf Livestunden auf dem Programm. Übertragungsbeginn der Sessions ist in der Regel um 20:00 Uhr, davor gibt es Countdown-Sendungen und Highlights zu sehen. Los geht’s am Samstag live ab 19:30 Uhr, am ersten Abend sind unter anderem Titelverteidiger Dimitri Van den Bergh, Weltmeister Gerwyn Price und Premier-League-Sieger Jonny Clayton im Einsatz. Am Sonntag gibt es zusätzlich live ab 14:00 Uhr eine Nachmittagssession, hier spielen unter anderem Glen Durrant, Rob Cross und James Wade. In der Abendsession greifen dann live ab 19:00 Uhr Michael Smith, Peter Wright und auch Gabriel Clemens ins Geschehen ein. Neben der großflächigen TV-Abbildung werden alle Sessions des World Matchplay im kostenlosen Livestream auf YouTube und vereinzelt auch auf SPORT1.de gezeigt. Basti Schwele begleitet das komplette World Matchplay als Kommentator am Mikrofon. In der ersten Turnierhälfte ist Max Hopp als Experte mit dabei, in der zweiten Turnierhälfte übernimmt Robert Marijanovic die Experten-Rolle.