Mario Götze & Co. in Istanbul gefordert: Das Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League Galatasaray gegen PSV Eindhoven am 28. Juli live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV / UEFA Europa League / UEFA Europa Conference League / Spotrtfive / Rechte

Mit dem Duell zwischen dem türkischen Vizemeister Galatasaray und dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven kommt es bereits in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League zu einem echten Kracher. Das Hinspiel findet am heutigen Mittwochabend in Eindhoven statt, das Rückspiel in Istanbul überträgt SPORT1 dann am darauffolgenden Mittwoch, 28. Juli, live ab 20:00 Uhr im Free-TV. Als Kommentator ist Oliver Forster im Einsatz. PSV wird mit dem deutschen Trio um Trainer Roger Schmidt, Mario Götze und Philipp Max alles daransetzen, um den nächsten Schritt in Richtung der lukrativen Gruppenphase zu machen. Ob Schmidt dabei noch auf das aktuell stark umworbene EM-Duo Donyell Malen und Denzel Dumfries setzen kann, ist allerdings sehr fraglich. Zuletzt war Eindhoven in der Saison 2018/19 in der UEFA Champions League vertreten.