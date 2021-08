Comeback für die europäische Eishockey-Königsklasse: SPORT1 begleitet die neue CHL-Saison und zeigt alle deutschen Partien live

Ismaning, 24. August 2021 – Das Warten hat ein Ende: Durch den coronabedingten Ausfall in der Vorsaison kehrt die Champions Hockey League (CHL) nach langer Abstinenz jetzt auf die große Bühne zurück. SPORT1 ist auch in der siebten CHL-Saison als offizieller Medienpartner wieder mittendrin und begleitet die europäische Eishockey-Königsklasse umfangreich auf seinen Plattformen. Insgesamt sind von der Vorrunde bis zum Finale über 30 Livespiele im Free-TV auf SPORT1, im Pay-TV auf SPORT1+ oder im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Darunter alle Begegnungen der vier deutschen Vertreter Eisbären Berlin, Adler Mannheim, EHC Red Bull München und Pinguins Bremerhaven. Dabei werden pro Spieltag bis zu drei Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt. Los geht’s am kommenden Donnerstag, 26. August, live ab 19:55 Uhr auf SPORT1, wenn die Adler Mannheim bei den Cardiff Devils in Wales zu Gast sind. Am selben Abend ist das Auswärtsspiel des EHC Red Bull München beim dänischen Topklub SønderjyskE Vojens ab 20:10 Uhr im kostenlosen Livestream zu sehen. Am Freitag, 27. August, wird das CHL-Debüt der Pinguins Bremerhaven bei TPS Turku in Finnland ab 17:55 Uhr ebenfalls im Livestream gezeigt, bevor SPORT1 live ab 20:10 Uhr den ersten Auftritt des deutschen Meisters Eisbären Berlin gegen Tappara Tampere aus Finnland im Free-TV überträgt. Als Kommentatoren sind Basti Schwele und Tobias Fischbeck im Einsatz.