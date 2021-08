Die neue DFB-Pokal-Saison auf SPORT1: Mit ERGO, Volkswagen und bwin setzen starke Marken auf das Premium-Umfeld

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird auch in “Der STAHLWERK Doppelpass” am 8. August thematisiert. Hinzu kommen die “DFB-Pokal Pur”-Sendungen am 8. und 10. August mit Spielzusammenfassungen der 1. Runde. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.