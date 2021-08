Fenerbahce kämpft mit Mesut Özil um Einzug in Gruppenphase der UEFA Europa League: SPORT1 zeigt Playoff-Rückspiel bei HJK Helsinki am Donnerstag, 26. August, live ab 17:55 Uhr

Ismaning, 18. August 2021 –Mit Ex-Weltmeister Mesut Özil als Kapitän peilt Fenerbahce SK die Gruppenphase der UEFA Europa League an – SPORT1 zeigt das Playoff-Rückspiel bei HJK Helsinki am Donnerstag, 26. August, live ab 17:55 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Özil wechselte im Winter vom FC Arsenal in die Türkei, kam aufgrund von Verletzungsproblemen und einer Corona-Infektion aber bisher erst zu elf Einsätzen in der Liga. Zum Saisonauftakt bescherte Özil Fener den Siegtreffer gegen Adana Demirspor – es war zugleich seine Torpremiere für Fener. Jetzt will das Team von Trainer Vitor Pereira auch in Europa erfolgreich sein. In der SüperLig stand für die Mannschaft aus Istanbul in der Vorsaison Platz 3, nun geht es darum, den Einzug in die Gruppenphase der Europa League zu sichern. Der Gegner aus Finnlands Hauptstadt Helsinki qualifizierte sich für die Playoffs, indem der Klub in der Runde zuvor gegen Neftci Baku aus Aserbaidschan die Oberhand behielt.