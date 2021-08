Hilfe nach der Flut: Nationalspieler Robin Koch und DFB-All-Stars veranstalten Benefizspiel in Trier – SPORT1 überträgt am Mittwoch, 11. August, live ab 20:15 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer betont: “Die Hochwasser-Katastrophe hat im Ahrtal und der Eifel schreckliche Zerstörung und Leid hinterlassen. Wir wissen von 138 Toten allein in Rheinland-Pfalz und unzähligen physisch und seelisch verwundeten Menschen. Wirklich alle in der Region sind sehr betroffen. Da sind zerstörte Eigenheime und Unternehmen im Gewerbe, in der Industrie und in der Landwirtschaft sowie weggespülte Straßen, Kanäle, Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung. Überall wurden Existenzen schwer getroffen. Mich freut die unglaublich große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Wie großartig, dass die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun gemeinsam mit Fußball-Nationalspieler Robin Koch, der Stadt Trier und dem SV Eintracht Trier ein Benefizspiel im Moselstadion in Trier veranstalten. Ich danke allen Beteiligten, für das außerordentliche Engagement und hoffe, dass viele Spenden eingenommen werden, die den Betroffenen vor Ort direkt zugutekommen! Sehr gerne habe ich über diese tolle Veranstaltung in meiner Heimatstadt die Schirmherrschaft übernommen. Ich wünsche allen Spielern und Zuschauenden ein spannendes Turnier für den guten Zweck! Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass wir alle eng zusammenstehen – jetzt und in der Zeit des Wiederaufbaus.”