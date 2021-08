Mittendrin in der neuen Saison der PENNY DEL: SPORT1 startet mit dem Eröffnungsspiel Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München am 9. September live im Free-TV

Nach den coronabedingten Änderungen in der vergangenen Spielzeit kehrt die PENNY DEL in den regulären Modus zurück. Nach dem Aufstieg der Bietigheim Steelers sind erstmals 15 Teams in der Liga vertreten. Die Klubs treffen in der Hauptrunde jeweils viermal aufeinander, um sich für die anschließenden Playoffs zu qualifizieren. Dabei stehen insgesamt 60 Spieltage an. Die Saison wird im November eine Woche für den Deutschland Cup in Krefeld unterbrochen, der ebenfalls wie gewohnt live auf SPORT1 übertragen wird. Zudem pausiert die PENNY DEL vom 29. Januar bis zum 21. Februar 2022 für die Olympischen Winterspiele in Peking. Nach dem Doppelpack zum Auftakt begleitet SPORT1 die kommende Saison der PENNY DEL in der Regel mit einem Livespiel pro Woche im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.