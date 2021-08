Olympia-Medaillengewinner messen sich mit Europas Beachvolleyball-Elite: Die Beachvolleyball-EM ab Freitag live auf SPORT1+

SPORT1+ zeigt Beachvolleyball der Extraklasse: Der Austragungsort der diesjährigen Beachvolleyball-Europameisterschaft ist erstmals der Heumarkt in der Innenstadt Wiens, auf dem der Center Court aufgebaut wurde. Auch auf der sonst so beliebten Donauinsel fliegen die Teams auf den Nebencourts durch den Sand. Insgesamt kämpfen jeweils 32 Männer- und Frauenteams um den prestigeträchtigen EM-Titel. Jede Nation hat die Möglichkeit bis zu vier Teams pro Geschlecht in das Turnier zu schicken. Für Deutschland treten insgesamt sieben Teams an, darunter Julius Thole mit Clemens Wickler, die bei den Olympischen Spielen bis ins Viertelfinale vordrangen. Auch die Olympia-Starterinnen Karla Borger und Julia Sude nehmen an der EM teil und wollen dort ihren verpatzen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio wiedergutmachen. Als weitere deutsche Teams sind Chantal Laboureur und Cinja Tillmann, Victoria Bieneck und Isabel Schneider, Kim Behrens/Sandra Ittlinger, Alexander Walkenhorst und Sven Winter sowie Nils Ehlers und Lukas Pfretzschner dabei. Margareta Kozuch/Laura Ludwig hatten ihren Start aufgrund der hohen Belastungen und nach dem Erreichen des Viertelfinals bei den Olympischen Spielen kurzfristig abgesagt.