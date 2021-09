Alle Infos zu Europas Königsklasse: Der „Fantalk“ zum Start in die Champions-League-Saison am Dienstag und Mittwoch live im Free-TV auf SPORT1

Am Mittwoch heißt es dann Bühne frei zur Diskussion über die Partien von RB Leipzig bei Manchester City und Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Leipzig will auf internationalem Parkett anders auftreten als zuletzt in der Bundesliga, am Samstag verlor das Team klar mit 1:4 gegen den FC Bayern, während die Dortmunder nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen ihre Defensivarbeit verbessern müssen. Mit Thomas Helmer diskutieren Peter Neururer, Ex-BVB-Profi Michael Schulz, Oliver Müller (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Comedian Thorsten Bär. Bär moderiert jeden Montag live ab 20:15 Uhr auf SPORT1 das Comedy-Format „sportwetten.de So schaut‘s aus – Die Bundesliga-Show“.