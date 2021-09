Die Welt in Schwarz und Gelb: SPORT1 startet neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ mit Patrick Berger und Oliver Müller

In der ersten Folge des neuen Podcasts „Die Dortmund-Woche“ gibt es nach der der Spektakel-Woche des BVB mit furiosen Siegen in Leverkusen (4:3), in Istanbul (2:1) und gegen Union Berlin (4:2) vieles aufzuarbeiten. Vorne hui, hinten pfui – der Offensiv-Motor läuft, aber die Gegentor-Flut bleibt. Wie will Coach Marco Rose das in den Griff kriegen? Erfreulich aus BVB-Sicht: Thomas Meunier macht mit drei Assists in drei aufeinanderfolgenden Spielen auf sich aufmerksam und zeigt endlich, wieso der BVB ihn vor anderthalb Jahren in den Pott holte. Außerdem wird enthüllt, wie viel Prozent der Transferrechte die Borussia bei einem Verkauf von Super-Talent Jude Bellingham wirklich an Ausbildungsklub Birmingham City abtreten muss und wie der genaue BVB-Plan mit Sturm-Star Erling Haaland aussieht.