Spieltage 9 bis 15 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend unter anderem das Top-Duell Werder gegen Schalke live, dazu Saison-Premiere im Free-TV für Nürnberg, Kiel und den KSC

Ismaning, 2. September 2021 – Namhafte Duelle und packende Derbys: Die Spieltage 9 bis 15 der 2. Bundesliga sind zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche sieben Topspiele SPORT1 im Oktober und November auf dem neuen Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Ein absoluter Kracher wartet auf die Fans am 20. November, wenn die beiden prominenten Absteiger Werder Bremen und Schalke 04 direkt aufeinandertreffen. Dazu feiern der 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel und der Karlsruher SC ihre Premiere beim neuen Samstagabendspiel. Der „Club“ empfängt am 2. Oktober zu Hause Hannover 96, während die „Störche“ zum Nord-Derby am 30. Oktober beim Hamburger SV gastieren. Eine Woche später am 6. November empfängt der KSC vor heimischem Publikum den HSV. SPORT1 startet den Countdown mit der Vorberichterstattung für das neue Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend jeweils um 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.