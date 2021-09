„SPORT1 Extra“ ist gestartet: SPORT1 launcht neue Multisport-Streaming-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ismaning, 14. September 2021 – Go Live für „SPORT1 Extra“ – hier sind sportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer ab sofort #mittendrin in ihren Lieblings-Sportarten: Die Sport1 GmbH hat die neue Multisport-Streaming-Plattform „SPORT1 Extra“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. „SPORT1 Extra“ bietet seiner Zielgruppe im Web und Mobile auf sport1extra.de ab sofort ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben, das in den kommenden Monaten sukzessive weiter ausgebaut werden wird. Auf „SPORT1 Extra“ stehen für die User entsprechend ihrer Themen- und Nutzungspräferenzen vielfältige flexible und kundenfreundliche Angebots- und Preismodelle zur Verfügung – ob Pay-per-View für einzelne Events oder Liga- und Klub-Pass. Eines der Highlights zum Start ist die Volleyball Bundesliga der Frauen: Ab der Saison 2021/22 werden alle Partien der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Nord und Süd live und exklusiv auf „SPORT1 Extra“ im Pay-Abo oder als Pay-per-View angeboten. Einführungsangebot für alle Volleyballfans zum Launch von „SPORT1 Extra“: An den ersten beiden Spieltagen werden alle Partien der 2. Bundesliga Nord und Süd auf sport1extra.de komplett kostenlos im Livestream übertragen und stehen anschließend ebenfalls frei verfügbar on-demand zur Verfügung.