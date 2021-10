Innovatives Testangebot: SPORT1 zeigt Topspiel der 2. Bundesliga HSV gegen Kiel über Samsung Sportworld App mit zusätzlichen Kameraperspektiven und großem Livedaten-Paket

SPORT1 präsentiert das Topspiel der 2. Bundesliga zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV: Am 12. Spieltag steht das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel auf dem Programm. Der Countdown startet live ab 19:30 Uhr im Free-TV, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. In der Vorsaison landete Kiel auf Platz drei und damit eine Position vor dem HSV. Diesmal ging der Start für die „Störche“ allerdings ordentlich daneben. Nach einem Sieg aus den ersten sieben Partien zog Coach Ole Werner die Reißleine und verkündete seinen Rücktritt. Die Fußballfans dürfen gespannt sein, wie sich die Kieler mit dem neuen Trainer Marcel Rapp an der Seitenlinie in Hamburg präsentieren. Kurios: Die vergangenen vier Partien zwischen beiden Teams endeten allesamt unentschieden. Für den HSV geht es als Tabellensechster darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, die Kieler wollen als 15. aus dem Tabellenkeller. Aus dem Volksparkstadion melden sich Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Markus Höhner und Experte Martin Harnik, der in seiner Karriere unter anderem auch für den HSV spielte.