„Der STAHLWERK Doppelpass“ knackt erstmals in dieser Saison die Millionen-Marke

Ismaning, 6. Dezember 2021 – Erfolgreicher Sonntagvormittag für den „STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1: 1,00 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze sehen den Fußballtalk live im Free-TV, das Format knackt damit erstmals in dieser Saison die Millionenmarke. Im Schnitt schalteten 760.000 Zuschauer (Z3+) ein. Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen war Deutschlands beliebtester Fußballtalk gefragt: Der Livestream erzielte insgesamt 171.000 Livestream Views auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps, auf Facebook und YouTube – das ist ebenfalls eine Bestmarke in dieser Spielzeit. In der SPORT1 Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer (M14-59) wurde ein Marktanteil von 8,7 Prozent erzielt und in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) erreichte die Übertragung aus dem Hilton Munich Airport Hotel einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.