Deutscher Tag bei der Darts-WM sorgt für Top-Quoten: Über eine Million Zuschauer in der Spitze fiebern jeweils bei den Auftritten von Florian Hempel und Gabriel Clemens mit

Ismaning, 28. Dezember 2021 – Ganz Darts-Deutschland fieberte am gestrigen Montag beim deutschen Tag bei der Darts-WM mit: Sowohl den Auftritt von Florian Hempel in der Nachmittagssession als auch das Duell von Gabriel Clemens gegen Mitfavorit Jonny Clayton am Abend verfolgten auf SPORT1 über eine Million Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze. Damit wurde im laufenden Turnier bis zur 3. Runde bereits viermal die Millionenmarke in der Spitze geknackt, was seit Beginn der WM-Übertragungen auf SPORT1 im Jahr 2004 ein neuer Rekord ist. Im Schnitt waren bei der Liveübertragung am Nachmittag mit Kommentator Basti Schwele und Newcomer Fabian Schmutzler, der sein Debüt als Experte am SPORT1 Mikrofon gab, 540.000 Zuschauer (Z3+) dabei – neuer Bestwert für eine Nachmittagssession im laufenden Turnier. In der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurden 140.000 Zuschauer erreicht, was einem hervorragenden Marktanteil von 10,8 Prozent entspricht. Die deutliche Niederlage von Gabriel Clemens im letzten Duell des Abends sahen sehr gute 600.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,4 Prozent. Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen war das Pfeile-Spektakel wieder sehr gefragt und erzielte mit 930.000 Abrufen auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook einen neuen Rekord für diese Darts-WM.