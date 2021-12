Top-Quoten bei der Premiere von Fabian Schmutzler im „Ally Pally“: 860.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1

Bei der Darts-WM geht es fulminant weiter. Mit dem zweitgesetzten Peter Wright ist in der Abendsession am heutigen Freitag live ab 19:45 Uhr auf SPORT1 einer der Topfavoriten im Einsatz. Der Weltmeister von 2020 bekommt es in Runde zwei mit Schmutzler-Bezwinger Ryan Meikle zu tun. Den Auftakt am heutigen Abend macht Publikumsliebling Paul Lim. Der 67-jährige „Darts-Opa“ spielt in der ersten Runde gegen Joe Murnan. In der Abendsession am morgigen Samstag greift dann mit Michael van Gerwen ein weiterer Titelanwärter ins WM-Geschehen ein. Der Niederländer trifft in seiner Zweitrundenpartie auf Chas Barstow. Anschließend sollten sich alle Darts-Fans auch den Sonntagabend freihalten: In der Session, die SPORT1 live ab 20:00 Uhr überträgt, kommt es zum deutschen Erstrundenduell zwischen Martin Schindler und Florian Hempel. Damit nicht genug, denn direkt danach ist Publikumsliebling Fallon Sherrock gefordert. Die „Queen of the Palace“ trifft im Generationenduell auf Steve „The bronzed Adonis“ Beaton. Anschließend bestreitet Jonny Clayton sein Zweitrundenspiel. Der Waliser gehört nach einem starken Jahr ebenfalls zum Favoritenkreis und könnte in der 3. Runde auf die deutsche Hoffnung Gabriel Clemens treffen (die kommenden Sendezeiten unten in der Übersicht).