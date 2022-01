Auszeichnung für Sportjournalistin und Host Mara Pfeiffer: SPORT1 Podcast „Flutlicht an! Im Gespräch mit der Wortpiratin“ startet ins neue Jahr

Ismaning, 26. Januar 2022 – Ausgezeichneter Start ins neue Jahr: In ihrem SPORT1 Podcast „Flutlicht an! Im Gespräch mit der Wortpiratin“ stellt Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer seit November 2020 Menschen in den Mittelpunkt, die im schnelllebigen und lauten Fußballgeschäft oft zu wenig im Rampenlicht stehen. Auch wegen dieses Engagements hat Mara Pfeiffer bei der „medium magazin“ Wahl der besten deutschen Sportjournalistinnen und -journalisten des Jahres 2021 den dritten Platz erreicht. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr statt. Frisch prämiert startet „Flutlicht an!“ nach kurzer Winterpause am heutigen Mittwoch ins neue Jahr: In der aktuellen Folge hat Pfeiffer die Unternehmerin Johanna Mühlbeyer zu Gast. Mühlbeyer ist Gründerin von „EQUALATE Sports“ und hat sich zum Ziel gesetzt, Diversität im Sportbusiness zu fördern. Die erste Ausgabe 2022 ist ab sofort auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. In der neuen turi2 Edition „Agenda 2022″ wird „Flutlicht an!“ auch in der Liste der Top 22 Podcast-Empfehlungen für dieses Jahr genannt.