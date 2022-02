Hochspannung im Viertelfinale des DFB-Pokals: Hannover 96 gegen Top-Favorit RB Leipzig am Mittwoch, 2. März, live ab 18:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Die Startliste der beiden ISTAF INDOOR Events lässt die Herzen der Leichtathletik-Fans höherschlagen. Als Deutschlands Sportlerin des Jahres und amtierende Weitsprung-Olympiasiegerin ist Malaika Mihambo eine der großen Namen. Die gebürtige Heidelbergerin startet in Berlin einen Tag nach ihrem 28. Geburtstag im Sprint über 60 Meter, gut zwei Wochen später ist Mihambo dann in Düsseldorf in ihrer Kerndisziplin gefordert. Ein weiterer bekannter Star im Teilnehmerfeld ist der amtierende Doppel-Olympiasieger im Sprint (100m, 4x100m) Marcell Jacobs. In seinem ersten Rennen nach dem großen Triumph in Tokio will der Italiener den nächsten Sieg einfahren. Das gilt auch für den amtierenden Weltrekordhalter Armand Duplantis aus Schweden, der bei den Olympischen Spielen im Vorjahr ebenfalls Gold holte. Ein bemerkenswertes Comeback feiert Gina Lückenkemper, die 1.099 Tage nach ihrem letzten Rennen in der Halle bei beiden Meetings über 60 Meter antritt.