DAS ULTIMATIVE ABENTEUERFORMAT BEGINNT! SURVIVOR STARTET AM 23. MÄRZ ALS MEHRWÖCHIGES PRIME-TIME-EREIGNIS AUF SPORT1

SURVIVOR STARTET AM 23. MÄRZ ALS MEHRWÖCHIGES PRIME-TIME-EREIGNIS AUF SPORT1

SURVIVOR startet am 23. März 2026 und wird als mehrwöchiges TV-Ereignis in der Prime-Time auf SPORT1 inszeniert

Alle Folgen zudem auch im Stream auf show1.tv

35 Episoden, mehrmals pro Woche – ein soziales Experiment unter Extrembedingungen welches von Detlef D! Soost als Mentor und Host begleitet wird

SPORT1 erweitert sein Portfolio um ein hochwertiges, psychologisch anspruchsvolles Entertainment-Format

Ein Fernseherlebnis unter realen Bedingungen

Zwei Teams mit jeweils zehn Teilnehmenden werden auf einer einsamen tropischen Insel ausgesetzt – ausgestattet nur mit dem Nötigsten. Über mehrere Wochen hinweg müssen sie Nahrung beschaffen, Unterkünfte bauen, Strategien entwickeln und als Gruppe funktionieren. Die Herausforderungen sind real: körperliche Belastung, mentaler Druck, soziale Spannungsfelder und strategische Entscheidungen prägen den Alltag. Es geht nicht um Inszenierung, sondern um echte Menschen in echten Ausnahmesituationen. Mit 35 Episoden, ausgestrahlt mehrmals pro Woche, bietet SURVIVOR ein besonderes und fesselndes Erlebnis.

Detlef D! Soost – Mentor eines außergewöhnlichen Experiments

Begleitet wird das Format von Detlef D! Soost, der bei SPORT1 nicht nur als Host, sondern als Mentor und Begleiter des Experiments auftritt. Seine Erfahrung als Coach, seine Disziplin und sein Gespür für persönliche Entwicklung machen ihn zur idealen Besetzung für ein Format, das Grenzen sichtbar macht.

Ein vielfältiges Teilnehmerfeld das Spannung und Dynamik verspricht

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus bekannten Influencern und Persönlichkeiten sowie neuen, bislang unbekannten Gesichtern zusammen. Entscheidend ist jedoch nicht der Prominenzfaktor, sondern die Kontraste: unterschiedliche Hintergründe, Charaktere und Lebensrealitäten treffen aufeinander. Genau aus dieser Vielfalt entstehen Dynamik, Konflikt, Kooperation und Entwicklung – der Kern des Formats.

Konsequente Fortsetzung der Entertainmentstrategie von SPORT1

Mit SURVIVOR erweitert SPORT1 sein Portfolio gezielt um ein hochwertiges, intensives Entertainment-Format in der Prime-Time. Das Format steht exemplarisch für die strategische Weiterentwicklung des Senders: starke Emotionen, reale Herausforderungen und plattformübergreifende Inszenierung.

Detlef D! Soost: „SURVIVOR ist mehr als eine Show – es ist ein echtes Abenteuer für die Teilnehmenden und ein intensiver Blick auf die Stärke, den Mut und die Kreativität des Menschen. Mich interessiert, wie Menschen reagieren, wenn sie an ihre Grenzen kommen – körperlich wie mental. Diese Reise begleiten zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes.“

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „SURVIVOR passt perfekt in unsere strategische Ausrichtung. Das Format verbindet körperliche Herausforderung mit psychologischer Tiefe und besitzt eine internationale Strahlkraft, die auch im deutschen Markt große Relevanz hat. Es ist kein kurzlebiges Reality-Produkt, sondern ein intensives Fernsehereignis mit gesellschaftlicher Dimension – genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Über Survivor

„Survivor“ ist eines der erfolgreichsten und am längsten laufenden Reality-Wettbewerbsformate in der Geschichte des Fernsehens. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1997 wurde das Format in mehr als 50 Ländern produziert und umfasst mittlerweile Hunderte von Staffeln. In dem Format müssen die Teilnehmer in extremen Umgebungen gegeneinander antreten, sich gegenseitig überlisten, übertrumpfen und überdauern. Dabei müssen sie körperliche Ausdauer, soziale Strategie und taktisches Spiel miteinander kombinieren. Mit seinem einzigartigen Konzept und seiner treuen, globalen Fangemeinde zählt „Survivor” zu den einflussreichsten und bekanntesten nicht-skriptbasierten Fernsehmarken der Welt.

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Susanne Smoll I Johannes Vehren

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 2526

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