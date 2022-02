Neues, großes Liveangebot für alle Sportfans: „24/7 Sports Pack“ ab sofort über SPORT1 Extra buchbar

Ismaning, 21. Februar 2022 – Actionreich, spannend und unterhaltsam: Die Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) bietet ab sofort ein neues, äußerst umfangreiches und hochattraktives Sportpaket an. Der „ 24/7 Sports Pack “ umfasst die Sender von Sportdigital FUSSBALL, Motorvision.TV, fight24 HD, EDGEsport und SPORT1+ – für 7,90 Euro im Monat. Eine Erweiterung um More Than Sports TV ist in der Vorbereitung. Mehr als 800 internationale Top-Fußball-Spiele je Saison via Sportdigital FUSSBALL, packenden Motorsport, spektakuläre Supersportwagen, Motorräder, Oldtimer Reportagen via Motorvision.TV, Kampfsport und Boxen via fight24 HD, Trendsportarten wie Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken via EDGEsport, dazu ausgewählte MLB-Partien, internationales Eishockey und internationaler Fußball via SPORT1+: Das alles garantiert den Sportfans Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Sport1 Medien AG, hat das „24/7 Sports Pack“ in Kooperation mit der sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH (Sportdigital FUSSBALL und EDGEsport), der German Car TV Programm GmbH (Motorvision) und der fight24.tv GmbH aufgesetzt.