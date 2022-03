Bühne frei für die „MMA FIGHTING Night“: SPORT1 und FIGHTING.de starten Kooperation mit Live-Events im Free-TV und umfangreichem Pay-Per-View-Angebot auf SPORT1 Extra

Ismaning, 14. März 2022 – Tolle Nachrichten für alle Kampfsport-Fans in Deutschland: Dank einer neuen Kooperation zwischen SPORT1 und FIGHTING.de gibt es Mixed Martial Arts (MMA) ab sofort regelmäßig im Free-TV zu sehen. Im Rahmen der Vereinbarung überträgt SPORT1 in diesem Jahr zehn Ausgaben der „MMA FIGHTING Night“ auf dem Regel-Sendeplatz am Samstagabend ab 23:00 Uhr mit nationalen und internationalen Top-Events, die auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps abrufbar sind. Los geht es bereits am 2. April mit der National Fighting Championship (NFC) in Düsseldorf. Damit nicht genug, denn die neue Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra präsentiert darüber hinaus zeitnah ein umfangreiches Pay-Per-View-Angebot mit über 50 Live-Events von FIGHTING.de und Fight24. Die Kampfabende sind im Einzel-Abruf für 4,95 Euro verfügbar. Darüber hinaus werden alle Events, zu denen neben MMA- auch Box- und Kickbox-Veranstaltungen gehören, in zwei Jahrespässen für jeweils 49,95 Euro angeboten.