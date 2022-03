Heiße Phase der Volleyball Bundesliga der Frauen ab Dienstag, 5. April, exklusiv auf SPORT1 und SPORT1 Extra

Ismaning, 30. März 2022 – Die Volleyball Bundesliga der Frauen läutet mit den Playoffs ab Dienstag, 5. April, die heiße Saisonphase ein – und SPORT1 ist mit der neu geschaffenen Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) sowie im Free-TV mittendrin. In dieser Saison wird SPORT1 Extra erstmals die kompletten Playoffs live zeigen, alle entscheidenden Spiele und gewiss auch einige echte Krimis sind so live zu sehen. Bis zu neun Partien werden zudem live im Free-TV übertragen. Die besten acht Teams haben in den Playoffs nur ein Ziel: die Deutsche Meisterschaft. Die Playoff-Viertel- und Halbfinals werden im „best of three“-Modus und das Finale im „best of five“-Modus gespielt.