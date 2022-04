Willkommen im neuen „Home of Baseball“: SPORT1 startet wetterbedingt mit dem Duell Kansas City Royals gegen die Cleveland Guardians am Donnerstag live ab 23:30 Uhr im Free-TV in die neue MLB-Saison

Mit einer Woche Verspätung startet die MLB am Donnerstag, 7. April, in die neue Saison. Grund für die Verzögerung war ein Tarifstreit zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft MLBPA, der inzwischen beigelegt ist. Nach dem Opening Day, an dem SPORT1 das Spiel der Kansas City Royals gegen die Cleveland Guardians als Live-Einstieg ab 23:30 Uhr im Free-TV und ab 22:05 Uhr im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zeigt, steht am kommenden Wochenende der erste reguläre Spieltag der Saison 2022 an. Hier steigt auch SPORT1+ in die neue Spielzeit ein und überträgt am Samstag live ab 19:05 Uhr das Duell zwischen den Tampa Bay Rays und den Baltimore Orioles mit Kommentator Andreas Thies. Insgesamt stehen auf dem Pay-TV-Sender im April 16 Livespiele auf dem Programm, darunter auch das Auswärtsspiel der Minnesota Twins bei den Boston Red Sox am Montag, 18. April, live ab 17:05 Uhr. Am Mikrofon sind erneut Kommentator Günter Zapf und der ehemalige Bundesliga-Baseballer Matthias Ondracek als Experte im Einsatz (weitere Sendezeiten in der Übersicht).