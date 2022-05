„Back to the roots!“: Motorexperte und Rennfahrer Tim Schrick feiert mit neuem Automagazin „Triebwerk“ ab Juni sein Comeback auf SPORT1

In der ersten Folge von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ dreht sich alles, wie könnte es anders sein, um den Motor – und zwar vor allem um die richtige Einbaulage: Also lieber Front-, Mittel- oder Heckmotor? Dafür bekommt Motorexperte Schrick drei echte Kracher an den Bilster Berg geliefert: Für BMW tritt der M4 Competition mit 510 PS und Frontmotor an. Die Mittelmotor-Fraktion wird durch die nagelneue Chevrolet Corvette C8 mit 482 PS vertreten. Für Heckmotoren-Verfechter geht der Klassiker aus Zuffenhausen mit dem Porsche 911 Carrera GTS und 480 PS an den Start. Welches Motoren-Konzept kann Tim am meisten überzeugen? Und welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Einbaulagen. Oder spielen am Ende ganz andere Kriterien bei diesem Vergleich eine wichtigere Rolle? Die Antworten gibt es in der Premieren-Ausgabe von „Triebwerk“ am Mittwoch, 1. Juni, ab 22:30 Uhr auf SPORT1.